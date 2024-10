È morto Enzo Stinchelli, il cordoglio dell’Associazione Stampa Umbra

04 Ott 2024

Il sindacato regionale: «È stato un esempio per varie generazioni di colleghi e rappresenta un caposaldo di un modo di fare giornalismo e di un mondo che va scomparendo».

«L’Associazione Stampa Umbra esprime il proprio cordoglio per la morte di Enzo Stinchelli, amato e stimato giornalista che ha legato la sua vita professionale ad un pezzo di storia della Rai e della nostra professione». Lo si legge in una nota pubblicata dal sindacato regionale sul suo profilo Facebook venerdì 4 ottobre 2024.



«Stinchelli – prosegue il comunicato – è stato un esempio per varie generazioni di colleghi e rappresenta un caposaldo di un modo di fare giornalismo e di un mondo che va scomparendo. La professione fatta con rispetto, intelligenza, arguzia, qualità, quel giusto tocco di leggerezza senza mai scadere nella banalità anzi instillando con eleganza nel lettore e nell’ascoltatore il gusto fascino del sapere e dello scoprire sia fatti che personaggi».



L’Assostampa conclude ricordando che Stinchelli «è stato per certi versi un servitore della nostra professione, sempre attento a scovare la notizia ed altrettanto attento al principio del rispetto e della continenza. In un’epoca in cui sono d’attualità la crisi del giornalismo e i pericoli che corre la libertà di stampa, una figura come quella di Enzo Stinchelli si può a buon diritto erigere a esempio di capacità e di rettitudine, a futura memoria delle generazioni che verranno e a monito di chi oggi vive le vicende imposte dalla contemporaneità».