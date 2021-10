Addio a Federico De Carolis, il cordoglio del Sindacato Giornalisti Abruzzesi

18 Ott 2021

Addio a Federico De Carolis, storico inviato del Corriere dello Sport. Il cordoglio del Sindacato Giornalisti Abruzzesi

«Per decenni puntuale e competente narratore di vicende e storie del mondo dello sport italiano, calcistico in particolare, testimone attento delle vicende del Pescara calcio fin dagli anni Settanta», il ricordo dell'Assostampa regionale.

La famiglia dei giornalisti abruzzesi piange la scomparsa di Federico De Carolis, apprezzato collega e storico inviato del Corriere dello Sport. «Per decenni puntuale e competente narratore di vicende e storie del mondo dello sport italiano, calcistico in particolare. In quanto testimone attento delle vicende del Pescara calcio fin dagli anni Settanta, Federico è stato anche qualificato, vivace e disincantato animatore di dibattiti nei salotti delle Tv regionali», ricorda il Sindacato Giornalisti Abruzzesi, che esprime «il più profondo cordoglio alla famiglia del compianto collega cui si stringe in affettuoso abbraccio».