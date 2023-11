Franco Zuccalà (Foto: ussi.it)

30 Nov 2023

Addio a Franco Zuccalà, il cordoglio dell'Ussi

L'inviato speciale della Rai aveva 83 anni ed era un volto storico della Domenica Sportiva, di Novantesimo Minuto e del Tg1.

È morto giovedì 30 novembre 2023 all'età di 83 anni Franco Zuccalà, uno dei più conosciuti inviati speciali della Rai. Era nato a Catania nel 1940 ed è stato uno dei volti più noti della Domenica Sportiva, di Novantesimo Minuto e del Tg1. Ha lavorato anche per La Sicilia, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale e Tuttosport, da redattore, inviato e caporedattore. Ha ricevuto la Laurea honoris causa in Scienza delle Comunicazioni alla Columbia University di New York.



L’Ordine dei giornalisti Sicilia e l’Unione Stampa Sportiva Italiana, attraverso un comunicato, si sono uniti al cordoglio dei familiari. «Con la scomparsa terrena di Franco Zuccalà - ha affermato il presidente dell'Ussi Gianfranco Coppola - c’è la consolazione che rimarranno nelle videoteche, consultabili ovunque grazie alla tecnologia, i suoi servizi appassionati, mai banali, carichi di rispetto e anche di notazioni argute. Da parte sua, massimo rispetto per i protagonisti del calcio che ha sempre seguito con impegno strenuo, fino all’ultimo secondo. Si vantava del record di presenze ai campionati mondiali ed europei e di ogni altra competizione nazionale e internazionale. Davvero meritata una maglia azzurra honoris causa, per lui, come già successo per Mario Sconcerti». Coppola conclude rimarcando l'importanza della figura di Franco Zuccalà, che «ha accompagnato intere generazioni con il suo racconto dello sport e tanti, tra noi giornalisti, gli dobbiamo un grazie per quanto ci ha saputo trasmettere con ogni sentimento che ha profuso nei suoi servizi».