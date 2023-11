Luigi Berlinguer nel 2017 (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

02 Nov 2023

Addio a Luigi Berlinguer, il cordoglio dell'Assostampa Toscana: «Mancherà anche al sindacato»

Quella del cugino dell'ex leader del Pci, Enrico, «era una delle tessere più "antiche"» dell'Ast.

«Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana partecipano al lutto dei suoi cari per la scomparsa di Luigi Berlinguer». Lo si legge in una nota pubblicata il 2 novembre 2023 dall'Assostampa Toscana anche sul suo sito web.



Berlinguer, continua la nota, «era cugino dell'ex leader del Pci, Enrico, aveva avuto ruoli importanti in politica (ministro, europarlamentare, anche consigliere regionale in Toscana), ma teneva molto anche al suo essere giornalista e iscritto al sindacato. La sua era infatti una delle tessere più "antiche" dell'Associazione Stampa Toscana. Veniva considerato un decano che, anche a 91 anni, leggeva la newsletter settimanale e voleva essere informato sulle complicate vertenze fatte dall'Ast in difesa dei colleghi. Mancherà, Luigi Berlinguer, anche alla famiglia del sindacato dei giornalisti».