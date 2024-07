Gianpiero Delmati (Foto: alg.it)

30 Lug 2024

Addio a Gianpiero Delmati, il cordoglio di Alg e e Fnsi

Lo storico giornalista era il decano dei probiviri del sindacato regionale.

«Se ne è andato inaspettatamente nella notte tra domenica e lunedì, con serenità, nel sonno. Quasi a non voler dar disturbo a nessuno. Nel suo stile. Gianpiero Delmati, storico giornalista, era un amico dell’Associazione Lombarda: era il decano dei Probiviri della ALG. Eletto per la prima volta nel 2007, è stato via via confermato –ininterrottamente- fino ad oggi nel Collegio, garantendo il suo sagace apporto ai lavori del sindacato regionale». Lo rende noto l’Alg con un comunicato pubblicato sul suo sito web.



Il ricordo del sindacato regionale prosegue: «Gianpiero si è sempre distinto per signorilità e pacatezza dei modi. Lo sguardo furbino, di quelli che “la sanno lunga”, ma che nel contempo prendono la vita dal verso giusto, a dimostrazione del fatto che a lui le cose importanti, non sono mai sfuggite. Giornalismo e sindacato dei giornalisti, dicevamo. Ma l’impegno di Gianpiero era poliedrico. Nel corso degli anni, infatti, si è speso nel sociale, nell’attività teatrale e nella musica. E proprio con la musica, tra gli anni ’60 e gli anni ’90, si era tolto delle belle soddisfazioni quando, con tocco leggero di dita, suonava il suo basso dando vita al suo alter ego “Bobo” nel complesso milanese dei Mitici. Ciao Gianpiero. Ci mancherai, ma il tuo animo gentile resterà sempre con noi».



La Fnsi si unisce all’Alg nello stringersi in un affettuoso e commosso abbraccio al figlio Davide.