Addio a Mario Trufelli, il cordoglio dell’Assostampa Basilicata

05 Ago 2024

Il giornalista, ricorda il sindacato regionale, «è stato un protagonista indiscusso della vita culturale del Paese».

«L’Associazione della Stampa di Basilicata piange la scomparsa di Mario Trufelli, decano dei giornalisti lucani, morto ieri sera nella sua casa di Potenza». Lo rende noto in un comunicato stampa domenica 4 agosto 2024 il sindacato regionale.



La nota prosegue: «Nato a Tricarico nel 1929, Trufelli è stato un protagonista indiscusso della vita culturale del Paese. Intellettuale a tutto tondo, poeta, scrittore, esperto e critico d’arte, ma soprattutto giornalista di razza, Trufelli ha innovato profondamente il linguaggio e la tecnica giornalistica in una regione considerata marginale».



L’Assostampa ricorda che Trufelli «ha insegnato a intere generazioni di giovani colleghi la pratica e il linguaggio del giornalismo moderno, portando le telecamere della Rai in ogni angolo della regione, e facendo così conoscere la Basilicata al grande pubblico dei media italiani e internazionali.



I giornalisti lucani «ne ricordano commossi l’impegno anche nelle organizzazioni di categoria, come socio fondatore dell’Associazione della Stampa e primo presidente dell’Ordine regionale dei giornalisti».