Sergio Stimolo (Foto: @ALG.Associazione.Lombarda.Giornalisti)

15 Set 2021

Addio a Sergio Stimolo, storica firma del Corriere della Sera

Inviato speciale e caporedattore delle pagine politiche del quotidiano di via Solferino, autore di libri, all'impegno in redazione ha a lungo affiancato quello sindacale e negli organismi della categoria, sempre dalla parte dei colleghi più deboli.

È morto martedì 14 settembre, all'età di 75 anni, il giornalista Sergio Stimolo, storica e autorevole firma del Corriere della Sera. Nato a Caltanissetta il 4 marzo 1946, nel 1969 approda al Corriere dell'Informazione per poi arrivare al quotidiano di via Solferino, che lascerà solo per una breve parentesi a L'Occhio, diretto da Maurizio Costanzo.



Al Corriere è stato inviato speciale e caporedattore delle pagine politiche. Autore di libri, all'impegno in redazione ha a lungo affiancato quello sindacale, a livello sia regionale che nazionale, e negli organismi della categoria, sempre dalla parte dei colleghi più deboli. Era in pensione dal 2004. Lascia la moglie Alba e i figli Simone e Andrea.



La Federazione nazionale della Stampa italiana si unisce al dolore della famiglia, dei colleghi e degli amici.