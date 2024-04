Davide Vecchi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

03 Apr 2024

Agenzia Dire, Davide Vecchi nuovo direttore editoriale

In precedenza il giornalista era stato direttore responsabile de Il Tempo.

«Davide Vecchi è il nuovo direttore editoriale dell’Agenzia di stampa Dire. L’ex direttore responsabile de il Tempo, con un passato da giornalista di cronaca politica e di giudiziaria nelle redazioni de Il Messaggero, Il Fatto Quotidiano e Adnkronos, avrà il compito di rinnovare l’offerta di servizi della Dire. In particolare, grazie alla comprovata e lunga esperienza, avrà il compito di rendere il brand Dire maggiormente competitivo sul mercato dell’informazione primaria. Si occuperà inoltre di organizzare eventi e confronti tematici, presenziando a momenti pubblici che vedranno coinvolta la Dire». Lo si legge in un comunicato stampa pubblicato sul sito web dell’Agenzia Dire.



Il nuovo direttore editoriale ha commentato: «Sono contento di intraprendere questa nuova sfida, motivato e convinto di sostenere il progetto di rilancio aziendale avviato dall’editore Stefano Valore. Credo che la Dire abbia un potenziale enorme, partendo dal consolidamento e dal rafforzamento del ruolo di agenzia di stampa nazionale tra le più importanti d’Italia».



Nella nota viene riportato anche il commento dell’editore Stefano Valore di Villanueva de Castellòn: «Il mio più caloroso benvenuto in squadra a Davide Vecchi, un nome importante nel panorama editoriale italiano. Sono certo che ci darà una grossa mano a rilanciare l’immagine della Dire. L’obiettivo è fare la differenza, ogni giorno sempre di più».