Il Palazzo di Giustizia di Trieste (Foto: Paolo Tosolini - commons.wikimedia.org)

14 Nov 2023

Aggredì giornalista, no vax condannato a Trieste

L’imputato dovrà versare 800 euro di multa, oltre che pagare un risarcimento di 4 mila euro a favore del cronista Nicolò Giraldi e altre spese processuali. L’Odg e l’Assostampa si sono costituiti parte civile.

«Si è concluso a Trieste il primo processo relativo agli insulti, alle minacce e, in taluni casi, alle aggressioni subite da alcuni colleghi nell’ambito delle manifestazioni No Vax e No Green Pass svoltesi nel capoluogo regionale nell’autunno 2021. Il giudice Luca Carboni ha condannato un triestino a 800 euro di multa, oltre che a un risarcimento di 4 mila euro a favore del giornalista Nicolò Giraldi e ad altre spese processuali». Lo rendono noto in un comunicato diffuso il 14 novembre 2023 l’Ordine dei giornalisti e l’Assostampa Friuli Venezia Giulia, che «si erano affiancati anche in questa circostanza al collega chiedendo e ottenendo il riconoscimento di parte civile nel processo. Il magistrato, che ha stabilito un risarcimento di 1.200 euro per ciascuno dei due enti di categoria, ha infatti riconosciuto che le ingiurie e le minacce rivolte ai colleghi in quelle manifestazioni erano rivolte in realtà a tutti i giornalisti».



Ordine e Assostampa concludono la nota ringraziando «per il loro impegno gli avvocati Nicolò Gerbini, legale di Nicolò Giraldi, e Antonio Santoro, che ha rappresentato la loro parte civile» e ribadendo «che i 2.400 euro complessivi saranno devoluti al fondo per aiutare i colleghi precari intitolato alla memoria di Simona Cigana».