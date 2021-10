Il giornalista Michele Sardo, direttore di 'PalermoLive'

27 Ott 2021

Aggredito il direttore di 'PalermoLive' Michele Sardo. La solidarietà di Assostampa Sicilia e Assostampa Palermo

Dopo essere stato assalito mentre documentava un incendio nel capoluogo, al giornalista è stato sottratto il telefonino. Strattonato e picchiato, ha perso i sensi ed è stato soccorso dal 118. Il sindacato: «Fare piena luce sugli autori di questo fatto tanto increscioso quanto pericoloso».

«Ancora una aggressione ai danni di un cronista che svolge il suo lavoro. Michele Sardo, responsabile di “PalermoLive”, è finito in ospedale ieri, 26 ottobre 2021, dopo essere stato assalito mentre documentava un incendio nei pressi di un distributore di benzina in piazza Ottavio Ziino a Palermo. Gli è stato sottratto il telefonino. È stato strattonato e picchiato. Ha perso i sensi ed è stato soccorso dal 118». Lo denunciano l'Assostampa Sicilia e l'Assostampa Palermo che, in una nota congiunta, chiedono alle Forze dell’ordine di individuare i responsabili di questi atti violenti e ingiustificabili.



«I giornalisti – si legge nel comunicato – hanno il diritto-dovere di raccogliere le notizie. Intervengono sui fatti di cronaca, così come avviene ad altre categorie: vigili urbani, operatori sanitari, polizia e carabinieri. Anche i cronisti svolgono un servizio pubblico. È intollerabile che avvengano queste aggressioni che mirano a limitare la libertà di informazione. Speriamo che gli investigatori facciano piena luce sugli autori di questo fatto tanto increscioso quanto pericoloso».



Assostampa Sicilia e Assostampa Palermo «esprimono solidarietà al collega e chiedono una maggiore vigilanza e tutela da parte delle Forze dell’ordine». Anche per questo motivo, il segretario regionale Roberto Ginex si è già messo in contatto con il capo di gabinetto del prefetto di Palermo Giuseppe Forlani per chiedere attenzione e valutare ogni iniziativa a tutela dei giornalisti palermitani impegnati nel raccontare i fatti di città e provincia.