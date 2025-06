Rula Jebreal (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

26 Giu 2025

Insulti social a Rula Jebreal, la solidarietà della Fnsi alla collega

Il Consiglio nazionale del sindacato al fianco della giornalista italo palestinese presa di mira dal direttore del Giornale dei Veronesi Claudio Beccalossi. «Pronti a garantirle ogni sostegno necessario».

Il Consiglio nazionale della Fnsi «è venuto a conoscenza di un violentissimo attacco da parte del giornalista Claudio Beccalossi rivolto a Rula Jebreal, una giornalista italo palestinese molto attiva nella denuncia del massacro che sta subendo la popolazione di Gaza e dal territori occupati». È quanto si legge in un documento approvato all’unanimità nella riunione del 26 giugno 2025.



Beccalossi, direttore del Giornale dei Veronesi, in un post ha insultato pesantemente la collega, portando il Consiglio nazionale della Fnsi a votare una mozione in cui condanna le sue parole. «Un testo vergognoso - si rileva nel documento - difficile da commentare tanto è ignobile e brutale. Un giornalista che lancia senza vergogna alcuna minacce e insulti di questo genere va stigmatizzato e denunciato non solo all'Ordine ma anche all'autorità giudiziaria perché è un incitamento alla violenza e alla prepotenza. Il sindacato dei giornalisti prende le distanze e condanna linguaggi e comportamenti di questo genere che minano il prestigio e l'autorevolezza del nostro lavoro» assicurando «tutta la sua solidarietà alla collega Rula Jebreal, garantendole ogni sostegno sindacale necessario».