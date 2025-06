Un’immagine dei danni nella redazione di Controradio (Foto: da controradio.it)

09 Giu 2025

Ast: «Solidarietà e vicinanza a giornalisti ed editore di Controradio per l'incursione di ladri - vandali in redazione»

Il sindacato regionale: «Siamo a disposizione dei colleghi per ogni iniziativa ritenuta necessaria».

«Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana esprimono solidarietà e vicinanza alla direttrice Chiara Brilli, a tutti i giornalisti e all'editore di Controradio per l'incursione notturna di ladri-vandali nella sede dell'emittente, nella notte fra domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025». Lo scrive in una nota diffusa il 9 giugno il sindacato regionale



«La scorsa notte - denuncia l'azienda - la sede in via del Rosso Fiorentino 2b a Firenze è stata derubata e danneggiata. La scoperta questa mattina presto, in apertura di trasmissioni. Ancora da definire la conta dei danni. Scassinati il portone, gli uffici e la redazione. Le trasmissioni radiofoniche vengono regolarmente garantite».



Assostampa toscana «si mette a disposizione dei colleghi per ogni iniziativa ritenuta necessaria». (anc)