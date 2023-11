Un momento della cerimonia del Premio Giornalisti Toscani 2021 (Foto: massimosestili.it)

15 Nov 2023

Alluvione, premio 'Giornalisti Toscani 2023' al vigile del fuoco che portò in salvo la neonata

«Simbolo di tutti i soccorritori che si sono prodigati per portare aiuto alle comunità colpite dagli allagamenti dei primi giorni di novembre», spiega l'Ast. La cerimonia di consegna martedì 12 dicembre, a Firenze.

Il presidente Sandro Bennucci e tutto il consiglio direttivo dell'Associazione Stampa Toscana hanno deciso di assegnare al vigile del fuoco Gabriele Ghisti il premio "Giornalisti Toscani 2023". «La scelta del vigile del fuoco – spiega il sindacato regionale – vuole coinvolgere, simbolicamente, tutti i soccorritori che si sono prodigati, in Toscana, per portare aiuto alle comunità colpite dalle alluvioni dei primi giorni di novembre 2023. In mezzo all'acqua che inondava Quarrata, Ghisti intervenne in aiuto di una famiglia - genitori, nonni e la bambina - che stava lasciando la casa fra non poche difficoltà. Afferrò la neonata e la portò in salvo».



Per l'Assostampa, «un gesto fondamentale, quello del vigile del fuoco, che riporta alla mente un dramma dell'alluvione del '66: quando, all'Osmannoro, una bambina di tre anni, che si chiamava Marina, venne strappata dalle braccia del padre da un'onda violenta. La ritrovarono 20 giorni dopo in un cunicolo di fango. Questa volta, l'esperto Ghisti, a Quarrata, ha saputo dare il lieto fine a una vicenda che poteva rischiare risvolti drammatici».



La cerimonia della consegna del premio "Giornalisti Toscani 2023" si svolgerà martedì 12 dicembre, nel Salone dell'Hotel Mediterraneo di Firenze, durante la cena degli auguri Ast. Le iscrizioni alla cena sono aperte da oggi, 15 novembre, fino al 6 dicembre 2023. Info su assostampa.org.