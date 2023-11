La prima pagina di Dolomiten del 13 novembre 2023

13 Nov 2023

Dolomiten, approvato accordo sindacale. Sjg e Fnsi: «Nuovo inizio nelle relazioni con il gruppo editoriale»

L’intesa prevede cinque prepensionamenti e un'uscita volontaria incentivati in cambio di tre nuove assunzioni.

«Una richiesta di cinque prepensionamenti ed un'uscita volontaria incentivati in cambio di tre nuove assunzioni è stata presentata al Ministero del Lavoro da Athesia Druck per il quotidiano sudtirolese di lingua tedesca di Bolzano Dolomiten. L'accordo sindacale è stato approvato oggi pomeriggio dall'assemblea di redazione». Lo si legge in un comunicato diffuso dal Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto-Adige lunedì 13 novembre 2023.



«All’intesa - prosegue la nota - si è arrivati dopo un serrato confronto con l’azienda da parte della redazione e del comitato di redazione, assistiti dal Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige Journalisten Gewerkschaft insieme alla Federazione nazionale della Stampa italiana, alle migliori condizioni possibili per i prepensionandi e per la redazione, scongiurando ulteriori ammortizzatori sociali per la redazione. Nonostante l’ingente contributo pubblico statale percepito, Athesia Druck ha presentato un serio piano di riorganizzazione della redazione per ridurre il costo del lavoro e favorire il ringiovanimento della redazione in un'ottica di sviluppo crossmediale del prodotto, in particolare sul digitale».



La nota si chiude con una considerazione: «Sindacato regionale giornalisti e Fnsi, visto l'impegno dell'azienda ad assumere giovani giornalisti in numero superiore a quello prescritto dalla legge per i piani finalizzati ai prepensionamenti, ritengono che l’accordo odierno rappresenti un nuovo inizio nelle relazioni sindacali con il gruppo editoriale di proprietà della Famiglia Ebner dopo la chiusura traumatica del Trentino».