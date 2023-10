Il Palazzo comunale di Bagno a Ripoli (Foto: Stefano Nesti - Wikipedia)

30 Ott 2023

Caso Matteini - Viola Park, il Consiglio comunale di Bagno a Ripoli biasima la Fiorentina

Approvata una risoluzione con 11 voti a favore e tre astenuti. Il giornalista era stato allontanato dal centro sportivo perché "non gradito" nonostante fosse in possesso del biglietto per la partita della squadra Primavera.

Il Consiglio comunale di Bagno a Ripoli (Firenze) ha approvato una risoluzione nella quale si condanna il comportamento di alcuni dirigenti della Fiorentina che il 30 settembre scorso allontanarono il giornalista Francesco Matteini, perchè "non gradito", nonostante fosse in possesso di regolare biglietto per la partita della Primavera, dal Viola Park. La risoluzione è stata approvata con 11 voti a favore (Cittadinanza attiva, Pd, Cittadini di Bagno a Ripoli, Fratelli d'Italia) e tre astenuti (Italia Viva, Lega). (Adnkronos, 30 ottobre 2023)