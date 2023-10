Una manifestazione dei lavoratori Gkn (Foto: Facebook Collettivo Di Fabbrica - Lavoratori Gkn Firenze)

20 Ott 2023

Firenze, Gkn licenzia i 185 dipendenti rimasti: Ast al fianco dei lavoratori, appello alle istituzioni

Il sindacato regionale: «Dopo anni di calvario, non è giusto che la vicenda finisca così male».

All'ex Gkn sono ripartiti i licenziamenti. La comunicazione ora è ufficiale: i 185 dipendenti rimasti saranno definitivamente licenziati dal 1° gennaio 2024.



Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana, da sempre al fianco dei dipendenti ex Gkn, invitano le istituzioni, ma anche Confindustria Toscana, a mobilitarsi. Dopo anni di calvario, non è giusto che la vicenda di questi lavoratori finisca così male. I giornalisti sono dalla loro parte e li sosterranno in ogni modo possibile. (Da assostampa.org)