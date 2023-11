Fabrizio Bertè riceve il premio Cronisti siciliani 2023 (Foto: Federico Serra via Assostampa Sicilia)

06 Nov 2023

Messina, Assostampa: «Impedito a giornalista l'esercizio del diritto di cronaca. Solidarietà a Fabrizio Bertè»

Il collega di Repubblica fermato mentre si stava recando a una manifestazione promossa da Ultima generazione. Portato in Questura, è stato sottoposto a perquisizione e rilasciato dopo due ore. Sindacato regionale e sezione provinciale chiedono che sia fatta piena luce sull'episodio.

Lunedì 6 novembre 2023, a Messina, agenti della Digos hanno impedito l'esercizio del diritto di cronaca al giornalista Fabrizio Bertè del quotidiano La Repubblica. Lo denunciano, in una nota congiunta, Giuseppe Rizzuto, segretario regionale dell'Associazione Siciliana della Stampa e Sergio Magazzù, segretario della sezione di Messina del sindacato dei giornalisti.



«Il cronista – spiegano – si stava recando in via Giuseppe Garibaldi, all'altezza di via Loggia dei Mercanti, dove era prevista, alle 10.45, una manifestazione di protesta di aderenti alla campagna 'Fondo riparazione', promossa da Ultima generazione. Il giornalista è stato fermato in largo Seggiola, mentre stava parlando con uno degli aderenti all'iniziativa di protesta nonviolenta, e portato in Questura. Bertè è stato sottoposto a perquisizione. È stato rilasciato dopo due ore. Il giornalista ha più volte sottolineato che il fermo non gli permetteva di esercitare il diritto di cronaca».



L'Associazione Siciliana della Stampa, nell'esprimere la «piena solidarietà al collega», chiede che «sia fatta piena luce su questo episodio che sembra configurarsi come un impedimento all'attività giornalistica garantita dalla Costituzione».