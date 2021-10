AM Terni Channel cerca giornalista di 'bella presenza'. Asu: «Avviso vergognoso» (Foto: ussiumbria.it)

11 Ott 2021

AM Terni Channel cerca giornalista di 'bella presenza'. Asu: «Avviso vergognoso e inaccettabile»

"Giornalista tv di bella presenza, richiesta ottima dizione e flessibilità oraria" cercasi: questo l'annuncio lanciato dalla nuova emittente ternana A.M Terni Channel alla ricerca di personale. «Ma come si può scrivere una cosa simile?», chiedono le colleghe dell'Associazione Stampa Umbra e con loro l'intero direttivo dell'Asu.



«Una frase che come donne ci fa rabbia e riempie di tristezza», si legge in una nota diramata dall'Assostampa. «Come giornaliste appartenenti alla Associazione Stampa Umbra – prosegue il comunicato – siamo profondamente indignate che ancora oggi qualcuno possa pubblicare un avviso di questa natura, è uno sgarbo alle donne, a tutte le donne, e alla professionalità. I tempi degli stereotipi beceramente maschilisti purtroppo non sono finiti, anzi ora vengono messi nero su bianco senza vergogna. Non importa quanto la collega da assumere ha talento, professionalità e competenza, quanta esperienza di lavoro ha maturato, quello che conta è che sia gradevole all'occhio, che insomma faccia arredo dentro allo studio televisivo, certo "con una ottima dizione"».



Non solo le giornaliste, conclude il direttivo dell'Assostampa, ma «l'intera comunità umbra dovrebbe indignarsi di fronte ad una simile richiesta. Non abbiamo più parole per condannare simili comportamenti».