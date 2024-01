Il flash mob davanti al Palazzo del Governo ad Ancona Un momento dell’incontro in Prefettura

25 Gen 2024

Ancona, sindacato e Odg regionali ricevuti in Prefettura contro le leggi bavaglio

Una rappresentanza di giornalisti marchigiani si è riunita per un flash mob davanti al Palazzo del Governo.

«Il dovere dei giornalisti e il diritto dei cittadini a una corretta informazione, libera da ogni ingiustificato bavaglio, essenziale per una professione riconosciuta fondamentale per la democrazia, sono stati esposti, in un incontro alla Prefettura di Ancona con il Vice Capo di gabinetto dott. Paolo Gigli, da una delegazione di giornalisti composta dal segretario regionale del Sigim Piergiorgio Severini, dal segretario aggiunto Gianluca Murgia, dal Vicesegretario della Fnsi, Matteo Naccari, dal Presidente dell’Ordine dei giornalisti Marche Franco Elisei e dal segretario Stefano Fabrizi». Lo rendono noto, in un comunicato congiunto, i direttivi del Sindacato Giornalisti Marche e dell’Odg regionale.



La nota prosegue sottolineando che «la rappresentanza che ha preso parte al flash mob davanti al Palazzo del Governo insieme ad una attiva presenza delle testate marchigiane, ha ribadito la propria posizione contro i ripetuti tentativi in atto, tendenti a rendere sempre più complicato il lavoro di chi fa informazione e “picconando” contemporaneamente l’art. 21 della Costituzione. L’ultimo ostacolo in ordine di tempo è il cosiddetto emendamento Costa alla legge di delegazione europea, che modica l’art. 114 del codice di procedura penale, vietando la pubblicazione delle ordinanze cautelari, integrali o per estratto, fino al termine dell’udienza preliminare. Il provvedimento si aggiunge alla riforma Cartabia sulla presunzione di innocenza, alla proposta di legge Balboni sulla diffamazione (che prevede ammende smisurate) e alla stretta del ministro Nordio sulle intercettazioni. Proposte che incidono su “cosa” si pubblica e non su “come”, assumendo sempre più la forma di un bavaglio simile alla censura».