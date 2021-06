Anticipo del contributo per il 2020 alle imprese editrici, l'elenco dei beneficiari

(Foto: informazioneeditoria.gov.it)

28 Giu 2021

Anticipo del contributo per il 2020 alle imprese editrici di quotidiani e periodici, l'elenco dei beneficiari

Per alcune aziende l'erogazione è sospesa in quanto sono in corso di verifica le condizioni di pagamento. Le risorse a suo tempo accantonate per tale finalità hanno consentito di liquidare il 50 per cento del sostegno erogato nell'anno precedente.

È in pagamento la rata di anticipo del contributo per l'annualità 2020 in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici. Lo rende noto il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, che pubblica sul proprio sito web gli elenchi dei beneficiari.



«Per alcune imprese l'erogazione dell'anticipo è sospesa in quanto sono in corso di verifica le condizioni di pagamento. Le risorse a suo tempo accantonate per tale finalità hanno consentito di liquidare il 50 per cento del contributo erogato nell'anno precedente», spiega il Die.



PER APPROFONDIRE

Gli elenchi dei beneficiari del contributo per il 2020 sono disponibili a questo link.