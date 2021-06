La sede del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (Foto: Carlo Dani via Wikimedia Commons)

07 Giu 2021

Scuole, pubblicati gli elenchi dei beneficiari dei contributi statali per l'acquisto di giornali e riviste

Soddisfatto il sottosegretario all'Editoria, Giuseppe Moles: «Un sostegno concreto per tutti gli istituti che hanno deciso di utilizzare anche questi strumenti per ampliare la preparazione dei loro allievi. Una misura alla quale tengo particolarmente».

«Con decreto del capo del Dipartimento dell'Informazione ed Editoria abbiamo ufficializzato gli elenchi delle scuole statali e paritarie alle quali è stato riconosciuto il contributo, pari al 90% della spesa sostenuta nel 2020, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore». Lo afferma in una nota Giuseppe Moles, sottosegretario all'Editoria e vice presidente dei senatori di Forza Italia.



«Si tratta di una misura alla quale tengo particolarmente perché ritengo che quotidiani, periodici e riviste siano strumenti essenziali che contribuiscono in maniera determinante alla formazione dei nostri ragazzi che potranno così, fin dalla giovane età, abituarsi sempre più a leggere e ad approfondire. Il contributo rappresenta un sostegno concreto per tutti gli istituti scolastici che hanno deciso di utilizzare anche questi strumenti per ampliare la preparazione dei loro allievi», conclude. (Ansa)