03 Giu 2021

È nato 'La Ragione', nuovo quotidiano nazionale d'opinione. In edicola e online

A coordinare il lavoro Davide Giacalone, direttore editoriale, e Fulvio Giuliani, direttore responsabile. La redazione tra Roma e Milano vede tra le principali firme Massimiliano Lenzi e Vittorio Pezzuto.

È nata il 2 giugno 2021, in occasione della Festa della Repubblica, una nuova iniziativa editoriale in edicola e online: La Ragione - leAli alla libertà, un nuovo quotidiano nazionale d'opinione di ispirazione liberaldemocratica ed europeista. Il giornale, indipendente e non legato ad alcun partito né associazione – spiega una nota – nasce per raccontare l'Italia della ripartenza. Un progetto editoriale rivolto a donne e uomini di ogni età che desiderano comprendere la realtà, ragionando e provando a capire quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo, senza preconcetti.



Il quotidiano si articola attraverso approfondimenti delle principali notizie di attualità, politica ed economia, senza rinunciare a contenuti di sport, cinema, musica e costume. Gli articoli hanno una lunghezza contenuta, per una lettura approfondita e puntuale, ma insieme rapida e immediata. Numerose le rubriche di approfondimento settimanali, dallo sport alla psicologia, dal mondo universitario a quello del lavoro, dall'impresa alla tecnologia, ai temi di genere, sociali e della solidarietà.



A coordinare il lavoro sono Davide Giacalone, in qualità di direttore editoriale, e Fulvio Giuliani, nel ruolo di direttore responsabile. La redazione tra Roma e Milano vede tra le principali firme Massimiliano Lenzi e Vittorio Pezzuto. Tra i collaboratori, Luca Ricolfi, che firma nel primo numero un manifesto per la Libertà di parola e contro la dittatura del "politicamente corretto", Raffaele Morelli, don Antonio Mazzi, Alfonso Celotto, Andrea Margelletti.



L'intenzione è anche di offrire ai giovani l'opportunità di scrivere per il quotidiano, sia cartaceo sia online, ricevendo un regolare compenso.



Il quotidiano è edito dalla cooperativa La Ragione; tra i soci sovventori, la fondazione Stichting Social Sport. Il capitale è aperto a chiunque desideri investire nel progetto. Per non gravare sui contribuenti, si è scelto di non strutturarsi per richiedere contributi pubblici. La società editrice La Ragione ha inoltre deciso di sostenere gli edicolanti, in una fase di particolare difficoltà, garantendo loro l'80% di commissione sul prezzo di copertina di 50 centesimi, a fronte del poco meno del 19% previsto dall'accordo nazionale sulla vendita dei quotidiani e periodici. Il restante 20%, sempre come da accordi nazionali, è riservato alla catena di distribuzione nazionale e locale.



La Ragione è disponibile in versione cartacea e digital, sul web e mobile app. Il quotidiano è online sul sito web www.laragione.eu e app, e sarà completamente gratuito. Il giornale in forma cartacea si pone come ecosostenibile perché utilizzando per la carta un fornitore, Perlen, certificato Climate neutral paper che si impegna a piantumare alberi in Uruguay pari al volume di carta utilizzato per il quotidiano.



La tiratura iniziale è di 100mila copie con diffusione in tutta l'Italia, isole comprese. A completare il progetto editoriale, sui principali social network sono attivi gli account social de La Ragione. Tra le iniziative in arrivo, un programma di borse di studio per studenti meritevoli, in collaborazione con i più importanti atenei italiani. (Ansa)