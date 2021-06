Il direttore responsabile del Giornale di Sicilia, Marco Romano (Foto: gds.it)

28 Giu 2021

Marco Romano nuovo direttore del Giornale di Sicilia. Lino Morgante confermato presidente e Ad della Ses Spa

Dal 2017 vicedirettore responsabile, Romano subentra ad Antonio Ardizzone, già editore del quotidiano e direttore dal 1982. Rinnovate anche le cariche all'interno dei consigli di amministrazione di Società Editrice Sud Spa e della Editoriale Poligrafica Giornale di Sicilia.

Marco Romano è il nuovo direttore responsabile del Giornale di Sicilia. Dal 2017 vicedirettore responsabile, 51 anni, subentra ad Antonio Ardizzone, già editore del quotidiano e direttore dal 1982, e sarà alla guida anche di Tgs, Rgs e di Gds.it. Romano ha un'esperienza ultraventennale nella redazione di via Lincoln, dov'è stato cronista politico e responsabile della cronaca di Palermo.



Rinnovate anche le cariche all'interno dei consigli di amministrazione di Società Editrice Sud (Ses) Spa e della Editoriale Poligrafica Giornale di Sicilia. Lino Morgante è stato confermato presidente e amministratore delegato, Antonino Ardizzone ed Enrico Benaglio vicepresidenti.



Morgante, messinese, laureato in Giurisprudenza, è stato assunto nel 1986 nella redazione della Gazzetta del Sud. Dal 2012 riveste la carica di direttore editoriale e amministratore delegato della Ses Spa, della quale è stato nominato presidente nel 2019.



Alla Ses, che opera in Sicilia e Calabria, fanno capo quotidiani, televisioni e radio: Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, Radio televisione Peloritana, Tele-giornale di Sicilia, Antenna dello Stretto e Radio giornale di Sicilia.