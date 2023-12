Il presidio sotto la sede della Cgil a Roma all'indomani dell'assalto del 9 ottobre 2021

21 Dic 2023

Assalto alla Cgil, condannati sette esponenti di Forza Nuova

Per tutti più di 8 anni di carcere. Momenti di tensione in aula dopo la sentenza con urla e saluti romani. Landini: «Confermata la matrice fascista».

Tutti condannati a più di 8 anni di carcere. È quanto stabilito mercoledì 20 dicembre 2023 dal tribunale di Roma nel processo principale per l'assalto alla Cgil, avvenuto il 9 ottobre 2021. I giudici della prima sezione penale hanno condannato i sette imputati recependo sostanzialmente l'impianto accusatorio della Procura. In particolare la corte ha inflitto 8 anni e 7 mesi di carcere a Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra Forza Nuova. Un mese in meno (8 anni e 6 mesi) per il fondatore di Fn, Roberto Fiore, così come per il militante Luigi Aronica. Otto anni e due mesi per gli altri imputati Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa.



«Una sentenza che conferma la matrice fascista dell'assalto», commenta il segretario della Cgil Maurizio Landini. Una sentenza che in aula scatena un vero e proprio parapiglia: saluti romani e qualche pugno chiuso, slogan contro i giudici e frasi belligeranti. «Gente come noi non molla mai», poi applausi in segno di scherno in direzione dei giudici e le grida vergogna e «ora famo la guerra». Nei confronti degli imputati, a seconda delle posizioni, il pm Gianfederica Dito contestava i reati di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza pluriaggravata. (Da: ansa.it)