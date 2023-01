Paolo Perucchini

20 Gen 2023

Associazione lombarda dei giornalisti, Paolo Perucchini rieletto presidente

Vice-caposervizio Economia al quotidiano L'Eco di Bergamo, 55 anni, è al terzo mandato alla guida dell'Assostampa.

Paolo Perucchini, 55 anni, vice-caposervizio Economia al quotidiano L'Eco di Bergamo, è stato rieletto oggi, venerdì 20 gennaio 2023, all'unanimità – 25 voti favorevoli e 3 astensioni –, presidente dell'Associazione lombarda dei giornalisti (Alg) aderente alla Fnsi. È il suo terzo mandato.



Perucchini, già presidente negli ultimi 8 anni, ha presentato un programma molto ampio, che comprende tra l'altro una strategia per avvicinare i giovani al sindacato, la ricerca di una sostenibilità economica per l'organizzazione sindacale malgrado la situazione di crisi del settore dell'editoria, la lotta al precariato, l'implementazione di un sistema di assistenza sanitaria supplementare per i giornalisti lombardi.



L'Alg è la più antica delle organizzazioni regionali che fanno capo alla Fnsi e rappresenta oltre 3.800 giornalisti. «È necessario che al più presto il governo Meloni intervenga a sostegno dell'editoria innovando il comparto e tutelando e sviluppando l'occupazione – ha sottolineato Perucchini –. È fondamentale lottare contro il precariato e lo sfruttamento dei giovani e adeguare le retribuzioni impoverite da inflazione e crisi». (Ansa - Da: alg.it).