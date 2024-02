Sandro Bennucci, presidente dell'Assostampa Toscana (Foto: Massimo Sestini)

12 Feb 2024

Ast e Fondazione Sistema Toscana: firmata l'armonizzazione contrattuale per due giornaliste

La soddisfazione del sindacato regionale per un risultato «per nulla scontato» raggiunto «attraverso una trattativa assai lunga».

«Il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, e il direttore della Fondazione Sistema Toscana, società in house con la Regione, Francesco Palumbo, hanno firmato l'accordo per il passaggio di due giornaliste, inquadrate inizialmente con il contratto del commercio, a quello Fieg-Fnsi, attraverso il quale è regolato il rapporto di lavoro degli altri componenti la redazione». Lo si legge su un comunicato stampa pubblicato dal sindacato regionale sul suo sito web lunedì 12 febbraio 2024.



La nota prosegue con delle considerazioni: «Ast considera molto importante questa armonizzazione, raggiunta attraverso una trattativa assai lunga (e dall'accordo firmato il 13 ottobre 2023) e dal risultato per nulla scontato. Ringrazia la fiduciaria, Simona Bellocci, e tutta la redazione. Ma anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per l'attenzione posta, da mesi, al problema, e si augura che possa essere il primo passo verso una regolarizzazione contrattuale adeguata che possa riguardare tutti i giornalisti impegnati, in forme ora variegate, dalla Fondazione».



Il comunicato si conclude con l’impegno di Ast «a chiudere, sempre con Fondazione Toscana, il tavolo che prevede il completamento di tutti gli altri adempimenti aziendali previsti dall'intesa raggiunta il 13 ottobre 2023».