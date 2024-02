“No alla legge bavaglio”, 17 febbraio Assostampa e Odg Umbria in piazza a Perugia

08 Feb 2024

Appuntamento alle 10 in piazza Italia. Nel corso dell'iniziativa verrà ribadito «il valore del diritto di cronaca e della libertà di stampa».

«È in programma sabato 17 febbraio alle 10 un’iniziativa pubblica di Assostampa Umbra, insieme all’Ordine dei giornalisti, per dire no alla legge bavaglio e ribadire il valore del diritto di cronaca e della libertà di stampa». Lo rende noto l’Asu in un comunicato stampa diffuso giovedì 8 febbraio 2024. «L’appuntamento – specifica la nota - è fissato in piazza Italia a Perugia dove si svolgerà un presidio del sindacato giornalisti per protestare contro l’emendamento Costa, la legge Cartabia, sulla presunzione di innocenza, e tutte le questioni oggi all’ordine del giorno sul diritto all’informazione e diritto ad essere correttamente informati. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell'appello alla mobilitazione lanciato dalla Fnsi contro le proposte di 'legge bavaglio' in discussione in parlamento e segue quelle che si stanno svolgendo in tutte le regioni italiane con la mobilitazione delle Associazioni sindacali».



Il comunicato poi annuncia che «saranno presenti il presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria Mino Lorusso, il presidente di Assostampa Umbria Massimiliano Cinque, i membri del direttivo del sindacato umbro. Sono stati invitati anche Cgil, Cisl, Uil, l’associazione Libera e i parlamentari umbri».



La nota si chiude invitando a sottoscrivere la petizione “No alla nuova legge bavaglio” lanciata nelle scorse settimane sul sito web change.org.