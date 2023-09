L'ingresso del Centro tecnico Figc a Coverciano (Foto: commons.wikimedia.org)

30 Ago 2023

Ast e Ussi: 'Penna d'oro alla carriera' a Raffaello Paloscia. Consegna il 27 settembre a Coverciano

La cerimonia alle 11 al Centro tecnico della Figc. Per partecipare è indispensabile prenotarsi. Ecco come.

L'Associazione Stampa Toscana e il Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi hanno deciso di assegnare a Raffaello Paloscia, decano dei giornalisti sportivi, il premio "Penna d'oro" alla carriera. La cerimonia si terrà mercoledì 27 settembre 2023, alle 11, al Centro tecnico della Figc, a Coverciano.



Paloscia, già capo della redazione sportiva de "La Nazione", ha attraversato, professionalmente, oltre 70 anni di eventi. Ha raccontato, su La Nazione e non solo, i due scudetti vinti dalla Fiorentina (1955-56 e 1968-69), gli ultimi due mondiali vinti dall'Italia (1982 e 2006), alcune Olimpiadi, fra le quali quella, drammatica, del 1972 a Monaco di Baviera, con l'irruzione di "Settembre nero".



Tre i grandi personaggi della sua vita professionale: Artemio Franchi, Ferruccio Valcareggi, Gino Bartali. Ma innumerevoli sono stati gli sportivi, campioni e no, passati attraverso la sua penna: ora, giustamente, "d'oro".



Il presidente Ast, Sandro Bennucci, e il presidente del Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi, Franco Morabito, sono «orgogliosi di interpretare la volontà dei rispettivi consigli direttivi, e di tutti i colleghi, invitando sportivi, giornalisti e chi lo desidera a iscriversi per partecipare alla cerimonia. Raffaello – si legge sul sito web dell'Assostampa – è stato, e lo è tuttora, un maestro di giornalismo: capace d'insegnare come si scrive una cronaca sportiva, senza arrivare all'esaltazione del vincitore e non umiliando mai lo sconfitto».



Per partecipare, e quindi accedere al Centro tecnico della Figc, è indispensabile prenotarsi (non oltre il 21 settembre) alla segreteria Ast, per telefono (055 2398358 e 055 213254) o via mail (ast@assostampa.org).