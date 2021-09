Foto tratta dal profilo Facebook di Riccardo Benvenuti

13 Set 2021

Ast in lutto per la morte di Riccardo Benvenuti, capo ufficio stampa dell'Autodromo del Mugello

«I motori erano la sua grande passione, competente come pochi altri in materia. Con lui le notizie sono sempre arrivate puntualmente. Ci mancherà e non solo per questo», ricorda il sindacato regionale, che partecipa al dolore dalla famiglia insieme con il Gruppo giornalisti sportivi Ussi.

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana, «assieme al Gruppo giornalisti sportivi Ussi, partecipano al dolore della famiglia, della moglie Cecilia e dei figli Chiara e Francesco, per la scomparsa di Riccardo Benvenuti, caro collega ed amico».



Benvenuti , 62 anni, iscritto da sempre al sindacato dei giornalisti, era il capo dell'ufficio stampa dell'Autodromo del Mugello, « aveva cominciato a lavorare come impiegato nel comune di Borgo San Lorenzo. Ma molto presto si dedicò al giornalismo», ricorda ancora il sindacato regionale.



Prima la collaborazione con La Città e, successivamente, la corrispondenza dal Mugello per La Nazione e l'Ansa. Infine il ruolo di responsabile della comunicazione dell'Autodromo del Mugello e l'avventura di Headline, agenzia fondata con Leonardo Bartoletti.



«I motori – conclude l'Assostampa – erano la grande passione di Riccardo, competente come pochi altri in materia. Con lui all'ufficio stampa, le notizie dell'Autodromo sono sempre arrivate puntualmente. Ci mancherà e non solo per questo».