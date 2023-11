La locandina del forum

20 Nov 2023

Basilicata, un forum su giornalismo e AI per celebrare i 30 anni dell'Assostampa

Al dibattito in programma il 2 dicembre 2023 a Matera, moderato dal presidente del sindacato regionale Angelo Oliveto, parteciperanno tra gli altri la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante e il presidente Vittorio di Trapani.

L'Associazione della Stampa della Basilicata compie 30 anni. Per celebrare questo anniversario il 2 dicembre 2023 alle 15:30, presso la sala conferenze dell’OpenSpace di Matera a Palazzo dell’Annunziata in Piazza Vittorio Veneto, si svolgerà il forum "Il futuro del giornalismo nell’era dell’intelligenza artificiale".



Tra i relatori, coordinati dal presidente del sindacato regionale Angelo Oliveto, ci saranno, tra gli altri, la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante e il presidente della Fnsi Vittorio di Trapani. In chiusura dei lavori è previsto un messaggio del sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri con delega all’Informazione e all’Editoria Alberto Barachini. La nascita dell’Assostampa Basilicata sarà ricordata dal primo presidente Renato Cantore.