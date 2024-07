Olga Karatch e il presidente di Ast Sandro Bennucci (Foto: cospe.org)

11 Lug 2024

Bielorussia, la giornalista Olga Karatch condannata a 12 anni di carcere. Fnsi e Ast vicine alla collega

L'attivista, vincitrice del premio Langer 2023, è stata in Italia nel febbraio 2024. A Firenze, nell'ambito di un'iniziativa promossa da Cospe, è stata ricevuta dal sindacato regionale, anche a nome della Federazione della Stampa.

Federazione nazionale della Stampa italiana e Associazione Stampa Toscana esprimono solidarietà e vicinanza alla giornalista bielorussa Olga Karatch, condannata dal Tribunale bielorusso di Brest a 12 anni di carcere e 600mila rubli di multa (170mila euro) per 'tentato colpo di Stato'.



La giornalista e attivista, vincitrice del premio Langer 2023, è stata in Italia nel febbraio 2024. A Firenze, nell'ambito di un'iniziativa promossa da Cospe, è stata ricevuta dall'Ast, anche a nome della Fnsi.



Licenziata per attivismo politico, Olga è stata arrestata nel 2011 e torturata dal regime di Lukashenko. Il regime bielorusso ha utilizzato articoli del codice penale e della legislazione 'antiterrorista' per i quali è prevista anche la pena di morte.



«Esprimiamo vicinanza e solidarietà a Olga e sostegno per il suo impegno per la non violenza e per il diritto al dissenso», affermano i vertici di Fnsi e Ast in una nota diffusa giovedì 11 luglio 2024.



«Esprimiamo - aggiungono - sostegno umano e professionale alla collega, da sempre impegnata in una battaglia per la libertà che vede il sindacato italiano dei giornalisti sempre in prima fila. E condividiamo la richiesta avanzata in queste ore dalla Rete italiana pace e disarmo per garantire protezione a Olga Karatch e asilo politico a tutti gli obiettori di coscienza le cui richieste di accoglienza non trovano ancora risposta nei Paesi dell'Unione».