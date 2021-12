Federica Sciarelli, conduttrice di 'Chi l'ha visto?' (Foto: @chilhavistorai3)

02 Dic 2021

Blitz di CasaPound a 'Chi l'ha visto?', la procura di Roma chiede 2 anni e otto mesi per 12 imputati

Le accuse sono di resistenza, violenza e minaccia a incaricati di pubblico servizio aggravate dal numero dei partecipanti. Nel procedimento è parte civile la Rai. I fatti risalgono al novembre 2008. La decisione del gup è attesa per il prossimo 10 febbraio.

La procura di Roma ha chiesto una condanna a due anni e otto mesi per i dodici imputati per l'irruzione negli studi del programma 'Chi l'ha visto?' avvenuta il 3 novembre 2008, dopo aver mandato in onda le immagini degli scontri avvenuti a piazza Navona. Tra gli imputati, nel giudizio con rito abbreviato, ci sono alcuni leader ed esponenti di Casapound tra i quali Gianluca Iannone e Simone Di Stefano.



Le accuse per i dodici sono di resistenza, violenza e minaccia a incaricati di pubblico servizio aggravate dal numero dei partecipanti. Nel procedimento la Rai è parte civile, rappresentata dall'avvocato Marcello Melandri. La decisione del gup di Roma è attesa per il prossimo 10 febbraio. (Adnkronos)