Casarano, la Fnsi parte civile al fianco di Marilù Mastrogiovanni

Il sindacato ammesso in quanto tutore «per previsione statutaria, della libertà di stampa ed informazione offese dalle condotte ascritte agli imputati in danno della persona offesa, in quanto giornalista». Gli avvocati Sisto e Mendicini: «Legittimato l'impegno della Federazione a difesa dei cronisti».

La giornalista Marilù Mastrogiovanni

La Federazione nazionale della Stampa italiana in aula al fianco di Marilù Mastrogiovanni. Il giudice Fabrizio Malagnino del tribunale penale di Lecce ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile del sindacato nei confronti dell'ex sindaco dai Casarano Gianni Stefano, dell'ex consigliere comunale Luigi Loris Stefano e di Luca Legittimo, tutti e tre accusati di diffamazione aggravata nei confronti della giornalista Marilù Mastrogiovanni per le loro reazioni ad un articolo della cronista.



In particolare, è stata ammessa la costituzione della Fnsi «quale tutrice per previsione statutaria – si legge nel provvedimento – della libertà di stampa ed informazione offese dalle condotte ascritte agli imputati in danno della persona offesa, in quanto giornalista, peraltro iscritta a tale sindacato».



La Federazione della Stampa è assistita dai legali Roberto Eustachio Sisto e Italia Mendicini. «L'ammissione della Fnsi – commentano gli avvocati Sisto e Mendicini – certifica, ancora una volta, la bontà delle ragioni del sindacato e ne legittima l'impegno al fianco dei giornalisti che spesso, troppo spesso, diventano bersaglio di inaccettabili condotte volte a limitare il diritto di cronaca e di informazione».



Prossima udienza il 15 aprile 2021.