Un momento dell'assemblea (Foto: Marcus Perwanger) Un momento dell'assemblea (Foto: Marcus Perwanger) Un momento dell'assemblea (Foto: Marcus Perwanger)

21 Set 2023

Bolzano, Fnsi e sindacato regionale: «Serve un patto per il lavoro giornalistico»

La segretaria della Federazione nazionale della Stampa italiana, Alessandra Costante, è intervenuta all'assemblea annuale del Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige, affrontando anche il tema dell'intelligenza artificiale: «Dobbiamo governarla, affinché venga impiegata come supporto tecnico non generativo».

«Negli ultimi anni viviamo un paradosso: mentre cresce la domanda di informazione, diminuiscono i giornalisti professionali. Il lavoro giornalistico è diventato un lavoro povero. Chiediamo con forza al governo di tutelare il diritto al lavoro per tutti e il rispetto del lavoro giornalistico». Così la segretaria della Federazione nazionale della Stampa italiana, Alessandra Costante, intervenendo a Bolzano all'assemblea annuale del Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige giovedì 21 settembre 2023.



«Per noi l'equo compenso è solo proporzionalità e coerenza con le retribuzioni contrattuali», ha precisato Costante. Durante il suo intervento, la segretaria della Fnsi ha parlato anche della «differenza enorme tra informazione e propaganda», precisando come la prima garantisca «la tenuta democratica del Paese, mentre la propaganda mina la democrazia», e dell'opportunità di riformare le leggi di settore, che «fotografano una realtà che non esiste più da decenni».



Sulle sfide legate alle nuove tecnologie, la segretaria della Fnsi ha specificato come sia intenzione della categoria confrontarsi apertamente sull'intelligenza artificiale, evitando che diventi uno strumento per distruggere posti di lavoro. «Se vogliamo che l'informazione e l'occupazione nell'informazione abbiano un futuro in questo Paese, dobbiamo governare l'intelligenza artificiale, affinché venga impiegata come supporto tecnico non generativo», ha concluso.



Nel corso dell'assemblea è intervenuto anche il segretario del Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige, Rocco Cerone: «Proporremo una modifica delle leggi provinciali per garantire la stabilizzazione dei colleghi precari degli uffici stampa e affinché le provvidenza pubbliche all'editoria siano collegate al rispetto contrattualistica giornalistica e alla salvaguardia del lavoro». Cerone ha poi lanciato la proposta per un «un patto nazionale per il lavoro giornalistico», a partire dal Trentino Alto Adige.