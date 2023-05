Rocco Cerone, segretario del Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige

08 Mag 2023

Bolzano, Sjg e Fnsi: «L'assoluzione dei colleghi Franceschini e Oberhofer riafferma l'articolo 21»

I giornalisti erano accusati di "pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale". Il gip ha sentenziato la pubblicabilità delle intercettazioni contenute in un fascicolo di un'inchiesta archiviata.

«La sentenza del Tribunale di Bolzano resa nota venerdì 5 maggio 2023 riafferma l'articolo 21 della Costituzione, il principio della libertà di stampa, attenendosi anche alla giurisprudenza europea in materia».



Lo affermano, in una nota congiunta, Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige Suedtirol e Federazione nazionale della Stampa italiana dopo l'assoluzione dei giornalisti Christoph Franceschini e Artur Oberhofer, con formula piena ("perché il fatto non sussiste") dall'accusa di "pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale" (art. 684 del codice penale).



Il gip Federico Secchi - conclude la nota - ha infatti sentenziato la pubblicabilità delle intercettazioni contenute in un fascicolo di un'inchiesta archiviata.