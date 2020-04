Bonus 600 euro, dopo il blocco temporaneo dei sistemi la mail è di nuovo attiva

Oltre 2000 richieste inviate in meno di un'ora. Le precisazioni dell'Inpgi: «Chi si è visto rifiutare la consegna della domanda può inviarla nuovamente. Per preservare la cronologia sarà sufficiente inoltrare la nuova mail allegando il messaggio originale».

A seguito dell'enorme afflusso di domande (oltre 2.000 in meno di un'ora) per l'ottenimento del bonus di 600 euro annunciato dal governo in favore degli iscritti agli enti previdenziali dei professionisti, il server di posta dell'Inpgi ha subito un temporaneo blocco tecnico.

La casella mail dedicata bonuscovid19@inpgi.it è già nuovamente attiva e gli iscritti che si sono visti rifiutare la consegna della domanda nel periodo di sospensione dei sistemi possono inviarla nuovamente, riportando in calce il messaggio di mancato recapito generato dal server, che riporta la data e l'ora del primo invio.

L'Inpgi, nel formare la graduatoria delle istanze, terrà conto della cronologia relativa al primo invio, anche se non andato a buon fine a causa dell'inconveniente tecnico verificatosi, che – pertanto – non ha comportato alcuna penalizzazione per gli iscritti. (Da InpgiNotizie.it)



IL MODULO

IL modulo da utilizzare per presentare richiesta del bonus da 600 euro è disponibile a questo link.