Bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi, il nuovo modulo. Domande dal 1° aprile

Le domande vanno presentate inviando il modello predisposto dell'Istituto al nuovo indirizzo mail bonuscovid19@inpgi.it. Le istanze presentate finora non saranno considerate valide. Chi ha già inviato richiesta di accesso al beneficio deve ripresentarla.

La sede dell'Inpgi a Roma

Nuovo modulo per richiedere all'Inpgi il bonus una tantum di 600 euro previsto dal decreto "Cura Italia" a sostegno del reddito da lavoro autonomo previsto in favore degli iscritti agli enti e casse dei professionisti che abbiano subito una riduzione dell'attività lavorativa per effetto dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le domande vanno presentate a partire da domani, primo aprile, e fino al 30 aprile 2020, inviando il modello predisposto dell'Istituto di previdenza (disponibile cliccando qui) al nuovo indirizzo mail bonuscovid19@inpgi.it. Le istanze presentate prima di tale data non saranno considerate valide. Pertanto, chi ha già inviato richiesta di accesso al bonus deve ripresentare la domanda.

Al modulo va allegata la fotocopia di un documento d'identità valido.