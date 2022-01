Carlo Verdelli (Foto: @Corriere)

19 Gen 2022

Carlo Verdelli nuovo direttore del settimanale Oggi. I giornalisti: «Preoccupazione per il futuro»

Assumerà l'incarico dal 1° febbraio. Lo ha annunciato oggi, 19 gennaio, Rcs Mediagroup. Dopo la comunicazione, ieri, da parte dell'editore al Cdr che Umberto Brindani avrebbe lasciato il gruppo, i redattori si erano dichiarati «stupefatti e contrariati per le modalità con cui l'azienda ha risolto il rapporto di lavoro» alla guida di una testata «che merita risorse e attenzioni all'altezza della sua storia e del suo prestigio».

Carlo Verdelli assumerà dal 1° febbraio 2022 l'incarico di direttore del settimanale Oggi. Ad annunciarlo, oggi, mercoledì 19 gennaio, con un comunicato pubblicato anche sul sito web aziendale, l'editore Rcs MediaGroup. «Con la direzione del settimanale – si legge – Carlo Verdelli prosegue la storica e proficua collaborazione con il gruppo Rcs dove attualmente svolge il ruolo di editorialista del Corriere della Sera e in passato ha ricoperto gli importanti ruoli di direttore di Sette e vicedirettore di Corriere della Sera prima e di direttore de La Gazzetta dello Sport poi».



L'annuncio arriva 24 ore dopo la comunicazione da parte dell'editore al Cdr che Umberto Brindani non sarebbe più stato direttore del settimanale. Notizia accolta con sconcerto dalla redazione che, nell'esprimere a Brindani «la gratitudine per il suo lavoro e la sua assoluta dedizione alla qualità del giornale», aveva manifestato in una nota «preoccupazione per il futuro di una delle più importanti testate di Rcs Periodici, che merita risorse e attenzioni all'altezza della sua storia e del suo prestigio».



I giornalisti di Oggi si erano dichiarati «stupefatti e contrariati per le modalità con cui l'azienda ha risolto il rapporto di lavoro con Brindani. Modalità – l'ammonimento dei redattori – che non hanno peraltro rispettato l'articolo 34 del Cnlg, che prevede un preavviso al Cdr di 72 ore su qualsiasi provvedimento organizzativo coinvolga la redazione».



Il presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup, Urbano Cairo, ha rivolto a Umberto Brindani il ringraziamento «per l'impegno profuso in questi anni alla direzione del settimanale Oggi» e a Verdelli «il benvenuto e gli auguri di buon lavoro, con l'auspicio di sviluppare ulteriormente il sistema multimediale di Oggi, il settimanale più amato dagli italiani».



Prima del ritorno al Corriere della Sera, il 1° giugno 2020, Verdelli è stato anche direttore di Vanity Fair e vicepresidente esecutivo di Condé Nast, direttore editoriale per l'offerta Informativa Rai, direttore de La Repubblica.