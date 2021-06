Pronta la versione aggiornata della Carta di Treviso (Foto: azzurro.it)

14 Giu 2021

Carta di Treviso, pronta la versione aggiornata delle regole a tutela di bambini e adolescenti

Conclusi i lavori del gruppo, composto da rappresentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti e della Fnsi, chiamato a rinnovare il testo deontologico approvato per la prima volta nel 1990. Il sindacato lo sottoporrà all'approvazione del Consiglio nazionale nella sessione successiva a quella di giugno. La bozza finale.

È pronta la versione aggiornata della Carta di Treviso: la carta deontologica approvata nel 1990 dall'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa italiana d'intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso. La Carta detta le regole deontologiche dei giornalisti a tutela dei bambini e degli adolescenti coinvolti a qualsiasi titolo in vicende di cui si occupa l'informazione.



Nei giorni scorsi ha concluso i suoi lavori il gruppo composto da rappresentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti e della Federazione della Stampa. Il gruppo era integrato da osservatori dell'Autorità garante per l'Infanzia e l'adolescenza e, in qualità di esperti, dallo psicologo e accademico Matteo Lancini, dal magistrato per i minorenni Francesco Micela.



Il testo definitivo della Carta, sul quale l'Autorità garante per l'Infanzia e l'adolescenza emetterà un parere, dopo essere stato approvato dai consigli nazionali dell'Ordine e della Fnsi, sarà sottoposto al vaglio del Garante della Privacy.



Le novità introdotte nella Carta di Treviso tengono conto dei numerosi e profondi cambiamenti avvenuti nel mondo dell'informazione e nella società. Nel corretto bilanciamento del diritto-dovere di informare, con i tempi sempre più veloci e una multimedialità sempre più avanzata, la Carta tutela se possibile con maggiore forza i bambini e gli adolescenti dal rischio di una loro esposizione mediatica senza controllo.



La carta revisionata riempie qualche "voragine" che l'avvento dei social ha spalancato, richiama i giornalisti e le giornaliste a rispettare sempre e comunque i diritti dei bambini e dei ragazzi, a partire dall'anonimato quando sono coinvolti in fatto di cronaca nera e/o giudiziaria.



Al centro della Carta di Treviso resta insomma – ieri come oggi, sempre e comunque – il dovere deontologico ed etico dei giornalisti e delle giornaliste di proteggere i minori pur facendo buona informazione.



La Fnsi sottoporrà la nuova Carta all'approvazione del Consiglio nazionale nella sessione successiva a quella di giugno, dando così la possibilità alle Associazioni regionali di Stampa e ai singoli colleghi di sviluppare riflessioni, discussioni e approfondimenti.



PER APPROFONDIRE

Allegato di seguito la bozza conclusiva della versione aggiornata della Carta di Treviso.