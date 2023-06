La locandina del Rapporto (particolare)

01 Giu 2023

'Illuminare le periferie', il 7 giugno a Roma presentazione del V Osservatorio esteri

Appuntamento alle 10.30 a Villa Altieri. Previsti 5 crediti formativi deontologici per i giornalisti che si registrano tramite la piattaforma dell'Ordine.

"I non luoghi dell'informazione: quando gli esteri non fanno notizia" è il titolo dato al corso di formazione nell'ambito del quale verrà presentato e discusso il quinto rapporto dell'Osservatorio esteri "Illuminare le periferie". L'appuntamento è per mercoledì 7 giugno 2023 alle 10.30 a Villa Altieri (viale Manzoni, 47) a Roma.



«Le notizie di esteri – anticipano i promotori – costituiscono un'importante risorsa per accrescere conoscenza e consapevolezza sulle questioni internazionali e sulle priorità strategiche dell'Italia nel mondo. La necessità di comprendere i presupposti, le implicazioni, gli effetti di crisi internazionali spinge i professionisti del giornalismo a interrogarsi sulla quantità e sulla qualità dell'informazione disponibile per il pubblico e sulle modalità di rappresentazione di eventi internazionali complessi. Il V rapporto "Illuminare le periferie" si inserisce in questo quadro, al fine di spronare una riflessione sull'importanza di colmare le carenze conoscitive su ciò che avviene fuori dai confini nazionali».



Il modulo intende fornire ai giornalisti spunti di riflessione per una corretta informazione sul tema delle migrazioni, in particolare circa l'uso accurato delle fonti e la raccolta delle testimonianze.



Fra i relatori previsti anche Emilio Ciarlo, responsabile delle Relazioni Istituzionali e della Comunicazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; Vittorio di Trapani, presidente Fnsi; Samuel Gratacap, fotografo; Daniele Macheda, segretario Usigrai; Anna Meli, responsabile Comunicazione Cospe; Giuseppe Milazzo, ricercatore Osservatorio di Pavia; Roberto Natale, direttore Rai per la Sostenibilità; Giulia Tornari, fotografa, direttrice Agenzia Contrasto; Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio; Paola Barretta, portavoce Carta di Roma.



Le iscrizioni sono aperte fino al 5 giugno sulla piattaforma formazionegiornalisti.it. Ai partecipanti 5 crediti deontologici.