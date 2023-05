La sala Walter Tobagi della Fnsi (Foto: archivio)

18 Mag 2023

Premio 'Sport e diritti umani', la V edizione a Natali Shaheen e Gary Lineker. Il 24 maggio la consegna in Fnsi

Appuntamento alle 13 in sala Tobagi con, fra gli altri, il presidente Vittorio di Trapani, Riccardo Cucchi, presidente della giuria del premio, Ileana Bello, direttrice generale di Amnesty International Italia, Luca Musumeci, presidente di Sport4Society.

Mercoledì 24 maggio 2023, nella sede della Fnsi, a Roma, Natali Shaheen, ex capitana della nazionale palestinese e attualmente al F.C. Athena Sassari Calcio a cinque, e Gary Lineker, calciatore inglese, Scarpa d'oro ai Mondiali del 1986 e attaccante di FC Barcelona, Leicester City e Tottenham Hotspur, riceveranno il premio "Sport e diritti umani".



Giunto alla quinta edizione e nato da un'idea di Amnesty International Italia e Sport4Society, il premio "Sport e diritti umani" riconosce i gesti simbolici o concreti in favore dei diritti umani nell'ambiente sportivo.



Gary Lineker, attualmente conduttore televisivo di fama mondiale, riceverà uno speciale riconoscimento internazionale per il suo forte impegno nei confronti dell'immigrazione e dei diritti umani.



All'incontro interverranno: Riccardo Cucchi, presidente della giuria del premio "Sport e diritti umani"; Vittorio di Trapani, presidente Fnsi; Ileana Bello, direttrice generale di Amnesty International Italia; Luca Musumeci, presidente di Sport4Society.



Appuntamento alle 13 in sala Walter Tobagi.