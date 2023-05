La locandina dell’edizione speciale della MarciaPerugiAssisi in programma domenica 21 maggio 2023

15 Mag 2023

Marcia PerugiAssisi, il 18 maggio la presentazione in Fnsi

L’edizione speciale della manifestazione, in programma domenica 21 maggio 2023, vedrà la partecipazione di migliaia di studenti e studentesse provenienti da tutta Italia.

Domenica 21 maggio 2023 si svolgerà un’edizione speciale della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità, all’insegna del motto “Trasformiamo il futuro!”. Protagonisti della Marcia saranno migliaia di studenti e studentesse, bambine e bambini, ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte d’Italia. Con loro ci saranno cittadini, insegnanti, dirigenti scolastici, rettori universitari e amministratori locali, giovani in servizio civile, educatori, famiglie e giornalisti. Sarà la terza PerugiAssisi dal 24 febbraio 2022, l’ottava dall’inizio della guerra in Ucraina e la ventisettesima dal 1961 quando Aldo Capitini realizzò la prima edizione.



Il programma, le motivazioni e gli obiettivi della Marcia PerugiAssisi saranno illustrate in una conferenza stampa che si terrà giovedì 18 maggio 2023 alle 11 presso la sede della Fnsi (Corso Vittorio Emanuele II, n. 349). Sarà possibile seguire la conferenza in diretta streaming a questo link.



