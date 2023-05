La locandina del seminario (particolare)

12 Mag 2023

News, piattaforme ed ecosistema giornalistico: il 18 maggio seminario alla Sapienza

Organizzato in collaborazione con la rivista 'Problemi dell'informazione', l'incontro ha l'obiettivo di indagare come il giornalismo sta reagendo alle sfide (im)poste dagli algoritmi a tutte le istituzioni volte alla produzione di "valori pubblici". Appuntamento alle 16 nell'aula magna di via Salaria, 113.

L'impatto delle dinamiche di "piattaformizzazione" che hanno investito l'ecosistema giornalistico (s)travolgendone la struttura e rimodellando – se non rivoluzionando – la produzione, distribuzione e fruizione del bene pubblico informazione. Questo il tema al centro del seminario in programma giovedì 18 maggio 2023, alle 16, nell'aula magna dell'università Sapienza, a Roma, dal titolo "L'ecosistema giornalistico all'epoca della piattaformizzazione delle news", organizzato in collaborazione con la rivista "Problemi dell'informazione".



Come rilevano i promotori, «in un contesto in cui la produzione e soprattutto la circolazione dei contenuti dipende da logiche e regole stabilite in primo luogo da player privati che operano a livello globale, potendo contare su un potere economico e relazionale immenso, la crisi dei tradizionali modelli di business si acuisce, dal momento che la sostenibilità economica dei mezzi di informazione è fortemente legata a forme di monetizzazione provenienti da pubblicità su piattaforme web e social. Le stesse dinamiche di selezione, gerarchizzazione e trattamento delle news hanno subito un profondo rinnovamento, secondo logiche distinte ma in qualche modo interrelate, che hanno coinvolto da una parte quei soggetti che producono news indipendentemente dal sistema delle piattaforme, ma non possono fare a meno della sua capacità diffusiva e aggregativa, e dall'altra quei soggetti che hanno scelto di fare informazione all'interno del sistema delle piattaforme, progetti giornalistici diffusi quasi esclusivamente sui social media, volti a fornire informazione di qualità in maniera semplice e accessibile alle giovani generazioni».



L'obiettivo del convegno è quindi quello di coinvolgere entrambe queste categorie di soggetti in un dibattito sul modo in cui il giornalismo italiano sta affrontando i processi di piattaformizzazione dell'informazione, sia sul fronte dei modelli di business, che su quello dell'identità editoriale.



Apriranno il convegno Alberto Marinelli, direttore del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, e Carlo Sorrentino, direttore della rivista "Problemi dell'informazione".



A seguire la tavola rotonda, moderata da Christian Ruggiero (Sapienza) e Luca Serafini (Università di Napoli "Federico II"), che coinvolgerà Bianca Arrighini, co-founder & ceo di Factanza Media; Anton Filippo Ferrari, giornalista di The Post Internazionale; Elisa Serafini, digital journalist e content creator; Giovanni Tizian, giornalista del Domani.



Interverranno in qualità di discussant Mauro Bomba e Aida Picone, della Sapienza di Roma, e Giada Marino, dell'Università degli Studi di Sassari.