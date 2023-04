Il logo del 61esimo Congresso nazionale Fidas

26 Apr 2023

Fidas, il 28 e 29 aprile 2023 a Roma il 61esimo Congresso nazionale

All’appuntamento parteciperanno più di 180 delegati in rappresentanza degli oltre 500mila donatori di sangue. Nel corso della prima giornata ci sarà la consegna del premio nazionale giornalistico Fidas "Isabella Sturvi”.

Si svolgerà venerdì 28 e sabato 29 aprile 2023 a Roma, presso l’Hotel Best Western Plus Universo (via Principe Amedeo 5/B), il 61esimo Congresso nazionale della Fidas. Al centro dei lavori ci saranno le novità e i traguardi per la cultura della donazione di sangue.



Ai lavori congressuali parteciperanno più di 180 delegati in rappresentanza degli oltre 500mila donatori di sangue, volontari che quotidianamente sono impegnati per divulgare la cultura della donazione del sangue e del plasma.



Nella prima giornata, dopo i saluti delle istituzioni, l’Assemblea sarà impegnata nella premiazione dei vincitori della XIII edizione del premio nazionale giornalistico Fidas "Isabella Sturvi”, dedicato ai professionisti dell’informazione che con il loro lavoro sensibilizzano l’opinione pubblica sul tema della donazione di sangue e plasma. Il premio è patrocinato dalla Federazione nazionale Stampa italiana, dal Centro nazionale sangue, dal Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti e per la prima volta quest’anno anche da Rai per la Sostenibilità.



Nello stesso pomeriggio saranno premiati anche i vincitori della IV edizione del Concorso nazionale “A Scuola di Dono” rivolto agli studenti di scuole elementari, medie e superiori.



Al termine delle premiazioni l’Assemblea congressuale proseguirà i propri lavori con una serie di firme di protocolli d’intesa con alcuni dei più importanti Enti nazionali impegnati nel sociale e in particolare nella salute e nel sostegno ai pazienti.



Sabato 29 aprile, durante la seconda e ultima giornata, oltre all’ordinario proseguimento dei lavori assembleari si svolgerà anche l’Assemblea del Coordinamento nazionale dei giovani Fidas e a conclusione dei lavori sarà votato il bilancio consuntivo 2022.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sul Congresso sono disponibili sul sito web della Fidas.