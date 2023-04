Striscioni 'Verità e giustizia per Giulio Regeni' fuori dal tribunale di Roma (Foto: Twitter @vditrapani)

27 Apr 2023

Verità e giustizia per Giulio Regeni, il 28 aprile presidio davanti all'ambasciata d'Egitto

Appuntamento alle 11 a Roma (via Salaria, 267). Stessa iniziativa si terrà in contemporanea a Milano al consolato egiziano. Saranno ripetuti «ad alta voce» i nomi dei quattro imputati per l'uccisione del ricercatore italiano.

«Generale Sabir Tariq, colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Sono i nomi dei quattro imputati per l'uccisione di Giulio Regeni. I quattro ufficiali egiziani che si sono resi irreperibili. Sono i nomi che ripeteremo ad alta voce davanti all'ambasciata egiziana a Roma (via Salaria, 267) venerdì 28 aprile 2023 alle 11». Lo annuncia la Federazione nazionale della Stampa italiana.



«La stessa iniziativa – spiega il sindacato dei giornalisti – si terrà in contemporanea a Milano davanti al consolato egiziano. Così sarà chiaro che la loro assenza al processo è un atto deliberato per impedire che Giulio Regeni abbia giustizia».



Al sit-in organizzato dalla Fnsi, insieme con Articolo 21, hanno aderito – fra gli altri – Usigrai, Associazione Stampa Romana, Ordine dei giornalisti nazionale e del Lazio, ControCorrente Lazio, Premio Morrione, la rete No Bavaglio, Adi - Associazione Dottorandi, Fondazione Franceschi.