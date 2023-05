Lo striscione per Mario Paciolla sul balcone del Sugc a Napoli

12 Mag 2023

#NoiNonArchiviamo il caso Paciolla, martedì 16 maggio presidio a Roma

Fnsi, Sugc, Usigrai, Articolo21 e altre associazioni, insieme con i genitori di Mario, saranno alle 10.30 davanti al Tribunale, in piazzale Clodio, per tornare a chiedere verità e giustizia per il cooperante e giornalista napoletano ucciso in Colombia nel 2020.

«Martedì 16 maggio 2023, alle 10.30, ci sarà l'udienza per decidere se archiviare le indagini sul caso del cooperante e giornalista napoletano Mario Paciolla, ucciso il 15 luglio del 2020 in Colombia mentre lavorava come osservatore per l'Onu. La Fnsi sarà presente insieme alla famiglia di Mario, al Collettivo Giustizia per Mario Paciolla, all'Usigrai, ad Articolo21, a Libera, al Gruppo Imprese Sociali Gesco, al Sindacato Universitario Link Napoli, a Mediterranea Saving Humans per un flash mob davanti al Tribunale di Roma, in piazzale Clodio, per dire #noinonarchiviamo». Lo annunciano la Federazione nazionale della Stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania.



«Dalla cancellazione delle prove sulla scena del crimine ai risultati dell'autopsia, sono troppi – proseguono Fnsi e Sugc – gli elementi che evidenziano la necessità di scoprire la verità sulla morte di Mario, un italiano impegnato a portare la pace in una terra difficile e martoriata. Il suo deve diventare un caso nazionale, devono essere la politica e il governo di questo Paese a pretendere, prima di ogni altro, giustizia. Noi continueremo a farlo, in ogni caso, non ci fermeremo».