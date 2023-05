Stella Moris

19 Mag 2023

'In difesa di Julian Assange e del pensiero critico', il 20 maggio incontro ad Assisi

Appuntamento nel segno dei diritti, alla vigilia della Marcia per la pace, dalle 10 alle 13 nella sala della Conciliazione del Comune.

Sabato 20 maggio 2023, vigilia della Marcia per la pace PerugiAssisi, dalle 10 alle 13, nella sala della Conciliazione del Comune di Assisi, si svolgerà una iniziativa per reclamare la liberazione di Julian Assange e annunciare una manifestazione a tutela del pensiero critico. All'incontro, inserito nel calendario delle iniziative della marcia, parteciperanno anche Ordine dei giornalisti, Fnsi, Usigrai, l'associazione Articolo21.



Sono previste testimonianze di Stella Moris Assange, della sindaca di Assisi Stefania Proietti, di padre Enzo Fortunato, Flavio Lotti, portavoce della Tavola della pace, Stefania Maurizi, Ricardo Gutierrez (Efj), Vincenzo Vita, promotore della campagna "La mia voce per Assange", Elisa Marincola, portavoce di Articolo21, del presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli; di Vittorio di Trapani, presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana; di Daniele Macheda, segretario Usigrai, del coordinatore dei presidi di Articolo21, Giuseppe Giulietti.



Alla Marcia, in programma domenica 21 maggio, ha annunciato la propria partecipazione anche l'Associazione Stampa Umbra.