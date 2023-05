Un momento dell'edizione 2022 del Festival

25 Mag 2023

Festival del giornalismo di Siena, dal 15 al 17 giugno l’edizione 2023

All’evento parteciperanno 250 cronisti provenienti da tutta Italia. In programma ci sono sette incontri tematici che daranno diritto a crediti formativi.

Siena torna capitale del giornalismo italiano con la seconda edizione del Festival del giornalismo di Siena, in programma nei giorni 15, 16 e 17 giugno 2023. A organizzare l’evento, che richiamerà nella città del Palio 250 giornalisti provenienti da tutta Italia, è il Gruppo Stampa Autonomo Siena, associazione culturale in attività dal 1968. In programma sette incontri tematici (accreditati per la formazione permanente dell’Odg per un totale di 23 crediti formativi, 12 dei quali deontologici) aperti alla cittadinanza, che si svilupperanno in panel gratuiti con la partecipazione di giornalisti di fama nazionale.



«La seconda edizione del Festival guarda all'attualità – dice Giovanna Romano, presidente del Gruppo Stampa Autonomo Siena - e affronta temi legati alla cybersicurezza, alla geopolitica, alla comunicazione sociale di Papa Francesco, ma anche a quella politica con una riflessione deontologica sul ruolo dei giornalisti. Sarà dato spazio al territorio e alle celebrazioni dei 60 anni dell'Ordine dei Giornalisti. Ringrazio le contrade che ancora una volta ci aprono le porte, rendendo questo Festival unico al mondo, come unico è il mondo delle contrade».



Il Festival del giornalismo di Siena è sostenuto da Regione Toscana, Consiglio regionale Toscana, Comune di Siena, Università degli studi di Siena, Università per stranieri di Siena, Ordine nazionale dei giornalisti, Ordine dei giornalisti della Toscana, Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Federazione nazionale della Stampa italiana, Associazione Stampa Toscana.



PER APPROFONDIRE

È possibile iscriversi agli eventi attraverso la piattaforma della formazione dei giornalisti. Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito web del Gruppo Stampa Autonomo Siena.