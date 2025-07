Il presidente Gianfranco Giuliani con il nuovo Cda di Casagit Salute (Foto: da casagit.it) Un momento dell’assemblea (Foto: da casagit.it)

02 Lug 2025

Casagit Salute, Gianfranco Giuliani confermato presidente

L'elezione nel corso della XIII Assemblea nazionale dei rappresentanti dei soci svoltasi a Roma, Vicepresidente vicario è Gianfranco Summo, vicepresidente Grazia Maria Napoli, segretario del Cda Andrea Artizzu. Il Consiglio di amministrazione si completa con Raffaella Ammirati, Mario Antolini, Laura Berti, Tiziana Bolognani, Giuseppe Caporaso, Guido Filippi, Carlo Ercole Gariboldi e Alessandra Costante come rappresentante della Federazione nazionale della stampa italiana.

Gianfranco Giuliani è stato confermato all’unanimità presidente della mutua Casagit Salute dal Consiglio di amministrazione, eletto mercoledì 2 luglio 2025 dalla tredicesima Assemblea nazionale dei rappresentanti dei soci, riunita a Roma.



63 anni, caposervizio in Cronaca al quotidiano “La Prealpina” di Varese, Giuliani ha già ricoperto nel precedente mandato amministrativo il ruolo di presidente della società di mutuo soccorso costituita dai giornalisti italiani.



Vicepresidente vicario è Gianfranco Summo, vicepresidente Grazia Maria Napoli, segretario del Cda Andrea Artizzu.



Il Consiglio di amministrazione si completa con Raffaella Ammirati, Mario Antolini, Laura Berti, Tiziana Bolognani, Giuseppe Caporaso, Guido Filippi, Carlo Ercole Gariboldi e Alessandra Costante come rappresentante della Federazione nazionale della Stampa italiana.



«Usciamo da quattro anni complicati, non solo per Casagit, ma anche per i problemi che riguardano il mondo della sanità e dell’editoria. Difficoltà che inevitabilmente si ripercuotono sulla nostra mutua», ha sottolineato il presidente di Casagit Salute, Gianfranco Giuliani.



«Abbiamo operato sempre nell’interesse dei colleghi, a tutela di una Casagit sostenibile e solidale. Per questo, ora, gli organi sociali rinnovati dovranno affrontare una serie di temi ineludibili, tra i quali: sviluppo del piano commerciale e del posizionamento dei piani sanitari sul mercato, investimento su prevenzione ed educazione della salute, potenziamento delle convenzioni sui territori, monitoraggio della spesa e aggancio delle eccellenze del sistema salute nazionale».



Designato anche il Collegio dei Probiviri, i cui membri effettivi sono: Claudio Cumani, Pierpaolo Dobrilla e Marco Libelli. Membri supplenti: Corrado Chiominto e Donatella Speranza.



Nominato infine il Collegio dei Revisori, i cui membri effettivi sono: Gerardo Losito (presidente), Roberto De Marco e Renato Pedullà. (Da casagit.it)