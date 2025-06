Nicola Rao (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

05 Giu 2025

Cda Rai: via libera a Rao direttore di Gr e Radio1, Alibrandi a Radio2

L’ad Giampaolo Rossi ha comunicato di aver indicato direttore della Direzione Comunicazione Fabrizio Casinelli e come responsabile dell'Ufficio Stampa, in qualità di direttore, Incoronata Boccia.

Il consiglio di amministrazione della Rai ha dato il via libera alla nomina di Nicola Rao alla direzione del Giornale Radio e di Radio1 dove sostituirà Francesco Pionati, che dal 15 luglio andrà in pensione. Giovanni Alibrandi è stato indicato alla direzione di Radio2, dove sostituirà Simona Sala. Lo riporta l’agenzia Ansa giovedì 5 giugno 2025, aggiungendo che l'ad Giampaolo Rossi ha comunicato di aver indicato direttore della Direzione Comunicazione, al posto di Nicola Rao, Fabrizio Casinelli e come responsabile dell'Ufficio Stampa, in qualità di direttore, Incoronata Boccia.



Il consiglio di amministrazione in una nota comunica poi di aver «provveduto alla nomina di Flavio Mucciante presidente del Centro Studi Superiori per la formazione e l'aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo, in sostituzione di Antonio Bagnardi che dal 22 giugno cesserà il servizio».



A quanto si apprende, le nomine di Rao e Alibrandi sono passate a maggioranza, mentre su Mucciante si è registrata l'unanimità. (anc)